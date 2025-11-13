DAX24.325 -0,2%Est505.801 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,77 +0,1%Gold4.239 +1,0%
Seitwärtsbewegung

Höhenflug von Rolls-Royce-Aktie verliert an Steigungswinkel

13.11.25 10:08 Uhr
Rolls-Royce-Aktie verliert Schwung - Höhenflug flacht ab | finanzen.net

Der Höhenflug der Aktien von Rolls-Royce, die sich seit Jahresbeginn in der Spitze verdoppelt hatten, hat mit den jüngsten Zahlen einen Dämpfer erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,02 EUR -0,06 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt sank der Wert um 0,9 Prozent und bestätigte damit die Seitwärtsbewegung, in die er seit Ende Oktober eingeschwenkt ist.

Die Analysten der Investmentplattform Hargreaves Lansdown fanden zwar nichts an den Zahlen von Rolls-Royce zu beanstanden. Gestiegene Flugstunden der Triebwerke wirkten sich weiterhin günstig auf die Umsatzentwicklung aus, während die Margen von der Neuverhandlung bestehender Verträge profitierten.

Zudem habe das Unternehmen den Jahresausblick bestätigt. Für eine leichte Verstimmung sorge aber die fehlende Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms, hieß es von Jefferies. Angesichts der Chance auf überarbeitete Langfristziele bis 2028/30 im Rahmen der Jahreszahlen im Februar stelle jede Schwäche der Aktie jedoch eine Kaufchance dar.

/mf/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX Broker)

mehr Analysen