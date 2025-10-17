DAX 24.126 +1,2%ESt50 5.653 +0,8%MSCI World 4.308 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.320 +2,3%Euro 1,1655 -0,1%Öl 60,91 -0,7%Gold 4.315 +1,5%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Stocks in Action: Safran, Siltronic, Kering, Hensoldt und PVA Tepla. Stocks in Action: Safran, Siltronic, Kering, Hensoldt und PVA Tepla.
Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm
Rolls-Royce Aktie

13,04 EUR +0,32 EUR +2,52 %
STU
11,29 GBP +0,26 GBP +2,31 %
LSE
Marktkap. 106,85 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L

ISIN GB00B63H8491

Symbol RYCEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rolls-Royce Hold

14:36 Uhr
Rolls-Royce Hold
Rolls-Royce Plc
13,04 EUR 0,32 EUR 2,52%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rolls-Royce von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 240 auf 1080 Pence hochgeschraubt. In seiner Neubewertung für den Triebwerkhersteller vom Wochenende reflektiert George McWhirter die vorteilhaftere Flottendynamik bis 2035 sowie deutliche operative Verbesserungen./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

