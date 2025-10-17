Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 106,85 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rolls-Royce von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 240 auf 1080 Pence hochgeschraubt. In seiner Neubewertung für den Triebwerkhersteller vom Wochenende reflektiert George McWhirter die vorteilhaftere Flottendynamik bis 2035 sowie deutliche operative Verbesserungen./ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rolls-Royce Hold
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
10,80 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
11,26 £
|Abst. Kursziel*:
-4,04%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
11,29 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,30%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,37 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
