E.ON Aktie

17,55 EUR +0,21 EUR +1,21 %
STU
Marktkap. 45,51 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

Deutsche Bank AG

EON SE Buy

13:56 Uhr
EON SE Buy
E.ON SE
17,55 EUR 0,21 EUR 1,21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte. Die Abstufungen von Italgas und Enagas auf "Hold" beziehungsweise "Sell" begründet Brand mit der starken Kursentwicklung beziehungsweise drohenden regulatorischen Enttäuschungen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,50 €		 Abst. Kursziel*:
2,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,59%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,74 €

Analysen zu E.ON SE

13:56 E.ON Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 E.ON Buy Deutsche Bank AG
