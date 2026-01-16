Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX in der Verlustzone

LUS-DAX-Entwicklung

Der LUS-DAX zeigt sich am Montagmittag mit negativen Notierungen.

Am Montag geht es im LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 24.947,00 Punkte abwärts.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 24.907,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.067,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 19.12.2025, einen Stand von 24.288,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.985,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der LUS-DAX mit 20.879,00 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,55 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.509,50 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 24.447,00 Zähler.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 7,13 Prozent auf 44,48 EUR), Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 1.960,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,55 Prozent auf 27,20 EUR), EON SE (+ 0,43 Prozent auf 17,49 EUR) und Hannover Rück (-0,16 Prozent auf 244,20 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil BMW (-4,26 Prozent auf 84,94 EUR), adidas (-4,22 Prozent auf 153,10 EUR), Commerzbank (-3,92 Prozent auf 33,58 EUR), Porsche Automobil (-3,71 Prozent auf 36,12 EUR) und Siemens Healthineers (-3,65 Prozent auf 44,61 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3.579.578 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 230,166 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

