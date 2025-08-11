Nach Rekordhoch

Die Papiere des britischen Triebwerkherstellers Rolls-Royce haben am Donnerstag ihre starke Jahresentwicklung einmal mehr untermauert.

Mit 1.111 Pence erreichten sie den höchsten Stand ihrer Geschichte. Unter den stärksten Werten im Londoner Leitindex FTSE 100 gewannen sie am Ende des Tages 1,9 Prozent auf knapp über 1.100 Pence.

In diesem Jahr, in dem das Unternehmen am Markt mit zuversichtlichen Prognosen überzeugen konnte, haben sich die Titel mittlerweile fast verdoppelt. Damit stellt Rolls-Royce die Aktien anderer Triebwerksproduzenten wie MTU Aero Engines oder SAFRAN in den Schatten.

Analysten sind von Rolls-Royce schon länger begeistert. Am Donnerstag erhöhte Ian Douglas-Pennant von UBS sein Kursziel von 1.075 auf 1.375 Pence sowie seine Schätzungen für den freien Barmittelzufluss im Jahr 2028. Er hat überdurchschnittlich hohe Erwartungen mit Blick auf die Preise und die Profitabilität.

Dazu passte am Donnerstag auch eine Hochstufung der Bonität von Rolls-Royce von 'BBB' auf 'BBB+' bei stabilem Ausblick durch die Kredit-Ratingagentur S&P. Als Begründung nannten die Experten die sich fortsetzenden Verbesserungen bei Profitabilität und freiem Barmittelfluss.

