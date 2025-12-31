Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 110,87 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Die Gesamtauslieferungen von großen zivilen Triebwerken dürften im Dezember im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil geblieben sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,90 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,92 £
|Abst. Kursziel*:
8,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,90 £
|Abst. Kursziel aktuell:
8,40%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,61 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|10.12.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.23
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital