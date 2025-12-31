DAX 24.522 +0,1%ESt50 5.845 +0,9%MSCI World 4.436 +0,1%Top 10 Crypto 11,83 +1,8%Nas 23.201 -0,2%Bitcoin 77.088 +2,1%Euro 1,1741 +0,0%Öl 60,02 -1,5%Gold 4.322 +0,2%
Marktkap. 110,87 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Die Gesamtauslieferungen von großen zivilen Triebwerken dürften im Dezember im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil geblieben sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,90 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,92 £		 Abst. Kursziel*:
8,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,90 £		 Abst. Kursziel aktuell:
8,40%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,61 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

