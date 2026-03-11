DAX23.622 -0,1%Est505.763 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -1,1%Nas22.716 +0,1%Bitcoin61.014 +0,3%Euro1,1537 -0,1%Öl98,22 +4,9%Gold5.175 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer - US-Börsen vorbörslich rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- TUI, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Yen-Stablecoins im Fokus: Wie Japan seine digitale Finanzstrategie ausbaut Yen-Stablecoins im Fokus: Wie Japan seine digitale Finanzstrategie ausbaut
Deutsche Bank-Aktie fällt: Finanzhaus zahlt Milliarden-Boni - Ex-Mitarbeiter wollen 600 Millionen Pfund Deutsche Bank-Aktie fällt: Finanzhaus zahlt Milliarden-Boni - Ex-Mitarbeiter wollen 600 Millionen Pfund
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bas: Mehr Vermittlung gegen das 'Fachkräfte-Paradox'

12.03.26 14:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
15,46 EUR 0,30 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DAHLEWITZ (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will Fachkräfte, die wegen des Strukturwandels ihre Stelle verloren haben, verstärkt in neue Jobs vermitteln. Bas sagte bei einem Besuch beim Flugzeugtriebwerkshersteller Rolls-Royce im brandenburgischen Dahlewitz, heute gebe es ein "Fachkräfte-Paradox". Stellenabbau auf der einen und hoher Fachkräftebedarf auf der anderen Seite stünden sich gegenüber. Durch eine bessere Vernetzung der Akteure solle es gelingen, dass es dort, wo Arbeitsplätze abgebaut würden, verstärkt zu direkter Vermittlung in andere Unternehmen komme.

Wer­bung

Bas und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) unterhielten sich in dem Betrieb mit Azubis, Fachkräften und Rolls-Royce-Deutschland-Chef Dirk Geisinger. Es handelte sich laut Ministerium um ein "neues Dialogformat", die erste sogenannte Regionale Fachkräftewerkstatt. Weitere Termine sollen demnach in den kommenden Monaten in mehreren Regionen folgen. Bas` Ministerium will daraus nach eigenen Angaben Handlungsempfehlungen zur Sicherung der Fachkräftebasis in Deutschland ableiten.

Woidke: "Können Extremismus nicht gebrauchen"

Woidke warnte mit Blick auf die starke Rolle des Rechtspopulismus in Ostdeutschland vor Extremismus. "Wir können Extremismus nicht gebrauchen, er schadet uns auch wirtschaftlich." Für "Erfolgsgeschichten" wie Ansiedlung und Wachstum im Fall von Rolls-Royce mit seinen vielen internationalen Beschäftigten sei Weltoffenheit nötig.

Geisinger sagte: "Rolls-Royce beschäftigt hier in Deutschland rund 10.000 hoch qualifizierte Fachkräfte, und wir wollen weiter wachsen." Bas und Woidke unterhielten sich mit angehenden Fluggeräte-Mechanikern in der Fachrichtung Triebwerkstechnik, die eine regulär dreieinhalb Jahre Ausbildung machen. Rund die Hälfte dieser Azubis in dem Betrieb habe wegen besonderer Leistung auf drei Jahre verkürzt, so eine Unternehmenssprecherin./bw/DP/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rolls-Royce Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rolls-Royce Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
09.03.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
04.03.2026Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Rolls-Royce BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
04.03.2026Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
17.02.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen