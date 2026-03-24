Goldman Sachs Group Inc.

Rolls-Royce Buy

14:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1350 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess hob am Dienstag im Nachgang der Jahresbilanz 2025 seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den Triebwerkshersteller an. Er berücksichtigte dabei auch die Stärke im Geschäftsbereich Power Systems mit Energielösungen für Datenzentren./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 10:56 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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