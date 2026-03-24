Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 113,14 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1350 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess hob am Dienstag im Nachgang der Jahresbilanz 2025 seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den Triebwerkshersteller an. Er berücksichtigte dabei auch die Stärke im Geschäftsbereich Power Systems mit Energielösungen für Datenzentren./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 10:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
14,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,94 £
|Abst. Kursziel*:
17,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,93 £
|Abst. Kursziel aktuell:
17,40%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|14:21
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14:21
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14:21
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research