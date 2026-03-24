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Marktkap. 113,14 Mrd. EUR

KGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
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WKN A1H81L

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Symbol RYCEF

Goldman Sachs Group Inc.

Rolls-Royce Buy

14:21 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
13,88 EUR 0,28 EUR 2,06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1350 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess hob am Dienstag im Nachgang der Jahresbilanz 2025 seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den Triebwerkshersteller an. Er berücksichtigte dabei auch die Stärke im Geschäftsbereich Power Systems mit Energielösungen für Datenzentren./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 10:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,94 £		 Abst. Kursziel*:
17,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,93 £		 Abst. Kursziel aktuell:
17,40%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

14:21 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
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