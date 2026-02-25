Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 126,54 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 900 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe die Erwartungen geschlagen, schrieb Adrien Rabier in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Hinzu kämen höhere Zielvorgaben für das laufende Jahr. Noch besser seien die mittelfristigen Aussichten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Rolls-Royce Market-Perform
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
9,00 £
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
13,87 £
|Abst. Kursziel*:
-35,12%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
13,83 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-34,90%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,19 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
