Rolls-Royce Market-Perform
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight
Rolls-Royce Aktie

16,06 EUR +0,56 EUR +3,61 %
STU
13,83 GBP +0,73 GBP +5,53 %
LSE
Marktkap. 126,54 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L

ISIN GB00B63H8491

Symbol RYCEF

Bernstein Research

Rolls-Royce Market-Perform

12:36 Uhr
Rolls-Royce Market-Perform
Rolls-Royce Plc
16,06 EUR 0,56 EUR 3,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 900 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe die Erwartungen geschlagen, schrieb Adrien Rabier in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Hinzu kämen höhere Zielvorgaben für das laufende Jahr. Noch besser seien die mittelfristigen Aussichten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Market-Perform

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,00 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
13,87 £		 Abst. Kursziel*:
-35,12%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
13,83 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-34,90%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,19 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

