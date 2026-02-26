DAX23.619 -1,5%Est505.773 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0600 -2,5%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.828 -0,6%Euro1,1600 ±-0,0%Öl91,00 -0,4%Gold5.190 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Deutschland gibt strategische Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie trotzdem fester: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln Novo Nordisk-Aktie trotzdem fester: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln
Rohstoffkurse am Mittag Rohstoffkurse am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
Antriebssystem

Rolls-Royce-Aktie sinkt dennoch: Kooperation mit ZF zur Entwicklung von Hybrid-Antrieben für Kampfpanzer

11.03.26 12:50 Uhr
Rolls-Royce-Aktie sinkt dennoch: Entwicklung von Hybrid-Antrieben für Kampfpanzer mit ZF | finanzen.net

Der Großmotorenhersteller Rolls-Royce Power Systems und der angeschlagene Autozulieferer ZF entwickeln gemeinsam den Antrieb für das erste deutsch-französische Kampfpanzersystem.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
14,90 EUR -0,90 EUR -5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) beauftragte Power Systems mit der Entwicklung des Antriebssystems - und ZF steuert als Partner ein elektrifiziertes Lenkschaltgetriebe bei, wie die Unternehmen in Friedrichshafen mitteilten.

Wer­bung

Gemeinsam wollen sie erstmals einen parallel-hybriden Antrieb für schwere militärische Kettenfahrzeuge entwickeln. Das sogenannte Powerpack solle eine Systemleistung von mehr als 1400 Kilowatt erreichen. Mit dieser Energie könnte man ein kleines Dorf mit Strom versorgen. Über den genauen Umfang des Rüstungsdeals war zunächst nichts bekannt.

Kampfpanzersystems erst in ein paar Jahren serienreif

Rolls-Royce Power Systems übernehme als Generalunternehmer den Hauptantrieb. Der neue Motor sei auf hohe Lastwechsel, militärische Anforderungen und den steigenden elektrischen Energiebedarf moderner Gefechtsfahrzeuge ausgelegt. ZF entwickele für das System das elektrifizierte Lenkschaltgetriebe.

Das Kampfpanzersystem, das bislang unter dem Kürzel MGCS (Main Ground Combat System, Hauptbodenkampfsystem) bekannt ist, soll langfristig die Kampfpanzer Leopard 2 und Leclerc ersetzen. Erste Prototypen des Antriebssystems könnten nach Angaben der Unternehmen noch vor Ende der 2020er Jahre erprobt werden. Eine mögliche Serienfertigung wäre Anfang der 2030er Jahre denkbar.

Wer­bung

In London notiert die Rolls-Royce-Aktie zeitweise 2,63 Prozent tiefer bei 12,77 Pfund.

/bak/DP/nas

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rolls-Royce Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rolls-Royce Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
09.03.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
04.03.2026Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Rolls-Royce BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
04.03.2026Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
17.02.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen