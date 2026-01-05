DAX 24.885 +0,1%ESt50 5.901 -0,4%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 79.787 -0,5%Euro 1,1710 -0,1%Öl 61,98 +0,3%Gold 4.449 +0,1%
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Novo Nordisk-Aktie profitiert weiter kräftig von breiter Verfügbarkeit der Wegovy-Abnehmpille in USA
NVIDIA-Aktie etwas höher: NVIDIA kündigt eigene Robotaxis für 2027 an
Rolls-Royce Aktie

14,60 EUR +0,30 EUR +2,10 %
STU
12,57 GBP +0,26 GBP +2,07 %
LSE
Marktkap. 116,15 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L

ISIN GB00B63H8491

Symbol RYCEF

10:16 Uhr
Rolls-Royce Plc
14,60 EUR 0,30 EUR 2,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,00 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
12,60 £		 Abst. Kursziel*:
-28,57%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
12,57 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,40%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,16 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

10:16 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
02.01.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

