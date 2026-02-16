DAX 24.831 +0,1%ESt50 5.985 +0,1%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,7480 -0,7%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.528 -1,1%Euro 1,1846 +0,0%Öl 67,92 -1,0%Gold 4.921 -1,4%
Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien: Berkshire Hathaway profitiert weiterhin enorm
Buy von Deutsche Bank AG für Deutsche Telekom-Aktie
Rolls-Royce Aktie

14,98 EUR -0,06 EUR -0,40 %
STU
13,39 CHF +0,39 CHF +2,99 %
BRX
Marktkap. 123,21 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L

ISIN GB00B63H8491

Symbol RYCEF

Bernstein Research

Rolls-Royce Market-Perform

09:01 Uhr
Rolls-Royce Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
14,98 EUR -0,06 EUR -0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 900 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Market-Perform

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,00 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
12,98 £		 Abst. Kursziel*:
-30,66%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,19 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

09:01 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
30.01.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

