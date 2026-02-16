Bernstein Research

Rolls-Royce Market-Perform

09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 900 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC

