Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rolls-Royce Sell

14:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rolls-Royce nach Zahlen des Triebwerksbauers auf "Sell" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen. Der überraschend gute Halbjahresbericht, der angehobene Ausblick und die erwartungsgemäße Ankündigung, wieder eine Dividende zu zahlen, liefere den Bullen Argumente und lasse für die Bären wenig übrig, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 08:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

