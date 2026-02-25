Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 126,54 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Triebwerken habe ein weiteres Mal die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Der für 2028 anvisierte Free Cashflow liege um rund sechs Prozent über dem Konsens./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Outperform
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
14,50 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
13,76 £
|Abst. Kursziel*:
5,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
14,01 £
|Abst. Kursziel aktuell:
3,50%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|13:21
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|12:36
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|13:21
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|12:36
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|13:21
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.