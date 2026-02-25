DAX 25.295 +0,5%ESt50 6.196 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8395 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.578 +0,1%Euro 1,1812 +0,0%Öl 69,52 -2,0%Gold 5.171 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Infineon 623100 Microsoft 870747 Bayer BAY001 freenet A0Z2ZZ Amazon 906866 Gerresheimer A0LD6E Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Salesforce im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rolls-Royce Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
16,30 EUR +0,80 EUR +5,16 %
STU
14,01 GBP +0,91 GBP +6,95 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 126,54 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81L

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B63H8491

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYCEF

RBC Capital Markets

Rolls-Royce Outperform

13:21 Uhr
Rolls-Royce Outperform
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
16,30 EUR 0,80 EUR 5,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Triebwerken habe ein weiteres Mal die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Der für 2028 anvisierte Free Cashflow liege um rund sechs Prozent über dem Konsens./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Outperform

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
14,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
13,76 £		 Abst. Kursziel*:
5,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
14,01 £		 Abst. Kursziel aktuell:
3,50%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

13:21 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
12:36 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
10:51 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Rolls-Royce Buy UBS AG
17.02.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

dpa-afx Krise vorbei? Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag
finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100 am Mittag mit Gewinnen
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zieht am Mittag deutlich an
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start fester
finanzen.net Kaum Veränderungen: STOXX 50 zum Start kaum verändert
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Vormittag kräftig
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Nachmittag freundlich
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
MarketWatch Rolls-Royce stock has outperformed Nvidia’s in the last three years — and the gap is growing
Financial Times Rolls-Royce announces buyback of up to £9bn as profits jump 40%
Financial Times Rolls-Royce announces buyback of up to £9bn as profits jump 40%
Financial Times Rolls-Royce propels the case for thoughtful subsidies
Financial Times Rolls-Royce urges UK to commit to subsidies for £3bn engine project
Business Times Rolls-Royce to return as much as £1.5 billion to shareholders in buyback: report
Business Times Rolls-Royce admits Thai Airways shortfall, plots aggressive regional comeback
Business Times Rolls-Royce admits Thai Airways shortfall, plots aggressive regional comeback
RSS Feed
Rolls-Royce Plc zu myNews hinzufügen