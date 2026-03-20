RBC Capital Markets

Rolls-Royce Outperform

15:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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