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Symbol RYCEF

RBC Capital Markets

Rolls-Royce Outperform

15:46 Uhr
Rolls-Royce Outperform
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Outperform

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
14,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
12,15 £		 Abst. Kursziel*:
19,39%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
12,21 £		 Abst. Kursziel aktuell:
18,76%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

15:46 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
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