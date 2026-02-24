DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.566 -0,3%Top 10 Crypto 8,5890 -1,6%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.957 -1,0%Euro 1,1803 -0,1%Öl 70,92 -0,1%Gold 5.200 +0,7%
Rolls-Royce Aktie

15,82 EUR +0,32 EUR +2,06 %
13,53 GBP +0,43 GBP +3,24 %
Marktkap. 126,54 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L

ISIN GB00B63H8491

Symbol RYCEF

RBC Capital Markets

Rolls-Royce Outperform

21:01 Uhr
Rolls-Royce Outperform
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
15,82 EUR 0,32 EUR 2,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Outperform

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
13,52 £		 Abst. Kursziel*:
18,30%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
13,53 £		 Abst. Kursziel aktuell:
18,30%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,44 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

21:01 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13:21 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
12:36 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
10:51 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Rolls-Royce Buy UBS AG
mehr Analysen

