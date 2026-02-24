Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 126,54 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Outperform
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
16,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
13,52 £
|Abst. Kursziel*:
18,30%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
13,53 £
|Abst. Kursziel aktuell:
18,30%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,44 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|21:01
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13:21
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|12:36
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
