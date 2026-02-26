Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 126,02 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1325 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht des Triebwerkbauers. Die Zahlen für 2025 seien besser gewesen, der Ausblick auf 2028 erhöht worden und auch der Aktienrückkauf habe positiv überrascht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
13,25 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,60 £
|Abst. Kursziel*:
-2,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,68 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,17%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,44 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
