Top News
Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025 Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold
Rolls-Royce Aktie

Marktkap. 126,02 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L

ISIN GB00B63H8491

Symbol RYCEF

Rolls-Royce Plc
Rolls-Royce Plc
15,82 EUR 0,00 EUR 0,00%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1325 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht des Triebwerkbauers. Die Zahlen für 2025 seien besser gewesen, der Ausblick auf 2028 erhöht worden und auch der Aktienrückkauf habe positiv überrascht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,25 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,60 £		 Abst. Kursziel*:
-2,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,68 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,17%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,44 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

10:16 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
26.02.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

