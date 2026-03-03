DAX 24.043 +1,1%ESt50 5.842 +1,2%MSCI World 4.459 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 60.955 +3,6%Euro 1,1634 +0,2%Öl 82,21 +0,3%Gold 5.167 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
Bayer-Aktie unter Druck nach weiterem Milliardenverlust - Operativ etwas besser als gedacht Bayer-Aktie unter Druck nach weiterem Milliardenverlust - Operativ etwas besser als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rolls-Royce Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,36 EUR +0,26 EUR +1,72 %
STU
13,22 GBP +0,19 GBP +1,42 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 131,21 Mrd. EUR

KGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81L

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B63H8491

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYCEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rolls-Royce Hold

12:46 Uhr
Rolls-Royce Hold
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
15,36 EUR 0,26 EUR 1,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1080 auf 1250 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht für 2025 habe die Fortschritte bei der Profitabilität und Effizienz der Briten belegt, schrieb George McWhirter am Mittwoch. Er hob seine Prognosen für operatives Ergebnis und Barmittelzuflüsse für 2028 in Reaktion auf die erhöhten Mittelfristziele an./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Hold

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
12,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,32 £		 Abst. Kursziel*:
-6,15%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,22 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,41%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,65 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

12:46 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Dienstagnachmittag tief südwärts
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit Abgaben
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce knickt am Mittag ein
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsende ab
finanzen.net FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Rolls-Royce-Aktie: Was Analysten von Rolls-Royce erwarten
dpa-afx Rolls-Royce-Aktie steigt: Gute Geschäfte mit Notstrom und Panzermotoren bei Rolls-Royce Power Systems
MarketWatch Rolls-Royce stock has outperformed Nvidia’s in the last three years — and the gap is growing
Financial Times Rolls-Royce boss defends state aid bid for new engine despite share buyback
Financial Times Rolls-Royce boss defends state aid bid for new engine despite share buyback
Financial Times Rolls-Royce propels the case for thoughtful subsidies
Financial Times Rolls-Royce urges UK to commit to subsidies for £3bn engine project
Business Times Rolls-Royce to return as much as £1.5 billion to shareholders in buyback: report
Business Times Rolls-Royce admits Thai Airways shortfall, plots aggressive regional comeback
Business Times Rolls-Royce admits Thai Airways shortfall, plots aggressive regional comeback
RSS Feed
Rolls-Royce Plc zu myNews hinzufügen