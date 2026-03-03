Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 131,21 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1080 auf 1250 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht für 2025 habe die Fortschritte bei der Profitabilität und Effizienz der Briten belegt, schrieb George McWhirter am Mittwoch. Er hob seine Prognosen für operatives Ergebnis und Barmittelzuflüsse für 2028 in Reaktion auf die erhöhten Mittelfristziele an./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Hold
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
12,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
13,32 £
|Abst. Kursziel*:
-6,15%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
13,22 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,41%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,65 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)