Anstieg der Ölpreise: DAX sehr schwach - 23.000-Punkte-Marke aber zurückerobert -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, Samsung, SK hynix, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Rolls-Royce Aktie

Marktkap. 122,97 Mrd. EUR

KGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
Rolls-Royce Plc
14,16 EUR -0,52 EUR -3,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Rolls-Royce auf "Market-Perform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
12,22 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
12,15 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,31 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

12:16 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

