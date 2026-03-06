Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 122,97 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Rolls-Royce auf "Market-Perform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Market-Perform
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
12,22 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
12,15 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,31 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|12:16
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
