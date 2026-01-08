DAX 25.268 +0,6%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.489 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.824 -0,3%Euro 1,1648 -0,1%Öl 62,45 -0,4%Gold 4.487 +0,2%
Rolls-Royce Aktie

UBS AG

Rolls-Royce Buy

14:16 Uhr
Rolls-Royce Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1350 auf 1625 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller profitiere vom Wachstum der Absatzmärkte, Marktanteilsgewinnen und einer anhaltend starken Preisgestaltung, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
16,25 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,82 £		 Abst. Kursziel*:
26,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,84 £		 Abst. Kursziel aktuell:
26,61%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

14:16 Rolls-Royce Buy UBS AG
06.01.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
02.01.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsstart
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag mit Aufschlag
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagnachmittag freundlich
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Start zurück
finanzen.net Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt zum Start zurück
Zacks Rolls-Royce or Boeing: Who Leads the Engine Race in 2025?
Zacks Rolls-Royce Holdings PLC (RYCEY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is RollsRoyce (RYCEY) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
Financial Times Boeing held early talks with Rolls-Royce over engine for 737 Max successor
Zacks Rolls-Royce Holdings PLC (RYCEY) Is Up 4.52% in One Week: What You Should Know
Zacks RollsRoyce (RYCEY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Are Aerospace Stocks Lagging RollsRoyce (RYCEY) This Year?
Benzinga Ramsey Show Erupts After Woman Says She Doesn&#39;t Want $600,000 Rolls-Royce, Husband Makes Millions In Crypto But Buys Wrong Color Car
