Rolls-Royce Aktie

14,82 EUR -0,02 EUR -0,13 %
STU
12,73 GBP -0,02 GBP -0,16 %
LSE
Marktkap. 126,64 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L

ISIN GB00B63H8491

Symbol RYCEF

Goldman Sachs Group Inc.

Rolls-Royce Buy

12:26 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
14,82 EUR -0,02 EUR -0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1290 auf 1350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Bei Rolls-Royce steigen seine Schätzungen für den Bereich Power Systems vor allem aufgrund hoher Nachfrage nach Energie-Backup für Rechenzentren./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Rolls-Royce Plc

12:26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
09.01.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
06.01.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

