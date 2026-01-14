Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 126,64 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1290 auf 1350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Bei Rolls-Royce steigen seine Schätzungen für den Bereich Power Systems vor allem aufgrund hoher Nachfrage nach Energie-Backup für Rechenzentren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
13,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
12,68 £
|Abst. Kursziel*:
6,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
12,73 £
|Abst. Kursziel aktuell:
6,05%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,86 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
