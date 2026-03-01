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Webinar: High-Conviction-Investing und das 4M-Prinzip für deinen Börsenerfolg

16.03.26 08:37 Uhr
Webinar: High-Conviction-Investing und das 4M-Prinzip für deinen Börsenerfolg | finanzen.net

900 % Gesamtrendite seit 2017! Erfahre am 24. März ab 18 Uhr, wie das 4M-Prinzip Top-Aktien findet und warum High-Conviction der Schlüssel zur Outperformance ist. Sei live dabei und investiere mit System!

Suchst du nach einer Anlagestrategie, die nicht auf kurzfristigen Hypes, sondern auf fundamentaler Tiefe und klaren Regeln basiert? Im Webinar für neugierige Anleger steht ein Investmentansatz im Mittelpunkt, der konsequent auf langfristiges Wachstum und klare Regeln setzt. Statt breit gestreuter Durchschnittsrenditen verfolgt diese Strategie einen fokussierten High-Conviction-Ansatz: Investiert wird gezielt in Unternehmen und strukturelle Wachstumstrends - möglichst früh, bevor sie vom breiten Markt erkannt und entsprechend bewertet werden. Genau in dieser frühen Phase entstehen häufig die attraktivsten Chancen mit einem besonders günstigen Chancen-Risiko-Verhältnis.


» Willst du wissen, wie du Top-Aktien identifizierst? Dann sicher dir jetzt kostenfrei deinen Platz!


Die Zahlen sind eindeutig: Eine durchschnittliche Jahresrendite von 29 % seit 2017 führte zu einer Gesamtrendite von nahezu 900 %. Damit zählt die Strategie von Florian Riediger zu den erfolgreichsten Ansätzen Deutschlands und ließ 2025 mit einer Performance von 73 % selbst professionelle Hedgefonds weit hinter sich.

Hinter diesem Erfolg steckt keine Zockerei, sondern Disziplin und fundierte Analyse. Wer verstehen will, wie organisches Wachstum und Marktakzeptanz zum Rendite-Hebel werden, erhält im Webinar am 24. März ab 18 Uhr einen transparenten Einblick in eine erprobte Wachstumsstrategie.


» Sei live dabei und lerne das 4M-Prinzip kennen!

Dieses Webinar wird dir präsentiert von wikifolio

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Dein Experte im Webinar


Ihr Experte im Online-Seminar Florian Riediger ist Modellportfolio-Manager, Diplom-Betriebswirt und ausgewiesener Börsenexperte mit über 20 Jahren Erfahrung in Aktienanalyse und Portfoliostrategie. Als Wikifolio Top-10-Trader erzielte er seit 2017 im Schnitt 29 Prozent Rendite pro Jahr. Beruflich ist er seit mehr als 15 Jahren in der Getränkeindustrie zuhause und aktuell als Gastronomie-Direktor bei Pernod Ricard tätig. Abseits der Finanzmärkte begeistern ihn Vanlife, Natur und die Zeit mit seinen Hunden Börek und Pide.




Bildquellen: Jirsak / Shutterstock