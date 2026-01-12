DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
Rolls-Royce Aktie

Marktkap. 125,42 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
Deutsche Bank AG

Rolls-Royce Buy

13:51 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
15,16 EUR 0,12 EUR 0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1220 auf 1325 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem deutlichen Anstieg der Bewertungen europäischer Rüstungsaktien in Relation zum operativen Gewinn 2025 dürften diese auch 2026 recht hoch bleiben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ein weiterer Bewertungsausbau in Summe sei aber unwahrscheinlich, auch wegen gegenläufiger geopolitischer Treiber sowie weil die Rüstungsausgaben regional recht unterschiedlich seien. Für Luftfahrtwerte könnte indes das Geschäft rund um die zivile Luftfahrt zum Treiber werden, ähnlich wie es bei den US-Pendants 2025 gewesen sei./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,25 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,97 £		 Abst. Kursziel*:
2,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,05 £		 Abst. Kursziel aktuell:
1,53%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,79 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

