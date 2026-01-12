DAX 25.405 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.515 -0,2%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.650 -0,4%Bitcoin 79.822 +2,2%Euro 1,1648 -0,2%Öl 65,61 +2,0%Gold 4.617 +0,4%
United Internet Aktie

29,78 EUR +0,08 EUR +0,27 %
STU
Marktkap. 5,16 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,55%
WKN 508903

ISIN DE0005089031

Symbol UDIRF

UBS AG

United Internet Buy

15:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
29,78 EUR 0,08 EUR 0,27%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. United Internet bleibt für ihn eine Kaufempfehlung, doch er strich die Aktie von seiner Liste der bevorzugten Werte. Diese besteht fortan aus Orange, Deutsche Telekom, Swisscom und Tele 2./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,88 €		 Abst. Kursziel*:
17,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,86%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

15:06 United Internet Buy UBS AG
05.01.26 United Internet Buy UBS AG
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
26.11.25 United Internet Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 United Internet Buy UBS AG
