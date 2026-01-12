United Internet Aktie
Marktkap. 5,16 Mrd. EURDiv. Rendite 2,55%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. United Internet bleibt für ihn eine Kaufempfehlung, doch er strich die Aktie von seiner Liste der bevorzugten Werte. Diese besteht fortan aus Orange, Deutsche Telekom, Swisscom und Tele 2./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Buy
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,88 €
|Abst. Kursziel*:
17,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,86%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Internet AG
|15:06
|United Internet Buy
|UBS AG
|05.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|United Internet Buy
|UBS AG
