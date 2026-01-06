DAX 25.461 +0,2%ESt50 6.031 +0,2%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.780 +0,8%Euro 1,1668 +0,0%Öl 64,91 +1,0%Gold 4.614 +0,3%
DAX nach US-Inflationsdaten leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch
Lufthansa-Aktie verliert: Flugstopp in den Iran bis Ende Januar verlängert Lufthansa-Aktie verliert: Flugstopp in den Iran bis Ende Januar verlängert
Schneider Electric Aktie

239,00 EUR +1,60 EUR +0,67 %
STU
221,47 CHF +2,60 CHF +1,19 %
BRX
Marktkap. 132,58 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

RBC Capital Markets

Schneider Electric Outperform

14:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
239,00 EUR 1,60 EUR 0,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
238,35 €		 Abst. Kursziel*:
13,28%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
239,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,97%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
271,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

14:41 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13:46 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 Schneider Electric Buy UBS AG
mehr Analysen

