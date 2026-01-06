Schneider Electric Aktie
Marktkap. 132,58 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
238,35 €
|Abst. Kursziel*:
13,28%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
239,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,97%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
271,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|14:41
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
