AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
BAE Systems Aktie

Marktkap. 69,16 Mrd. EUR

KGV 17,69 Div. Rendite 2,87%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BAE Systems von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 2220 auf 2140 Pence gesenkt. Wegen der Entwicklung im Schiffsgeschäft dürfte der Rüstungskonzern die Markterwartungen 2025 nicht übertroffen haben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Aufwärtspotenzial der Aktie vorerst begrenzt./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAE Systems Hold

Unternehmen:
BAE Systems plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,40 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,96 £		 Abst. Kursziel*:
2,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,72 £		 Abst. Kursziel aktuell:
3,28%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAE Systems plc

13:56 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
12.04.24 BAE Systems Buy Deutsche Bank AG
30.11.22 BAE Systems Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
25.02.22 BAE Systems Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BAE Systems plc

finanzen.net Börse London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: So steht der FTSE 100 am Montagmittag
finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt zum Start des Montagshandels zurück
finanzen.net Schwache Performance in London: FTSE 100 sackt letztendlich ab
finanzen.net Anleger in London halten sich zurück: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 mit Abgaben
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAE Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Zacks BAE Systems Secures a Contract to Support USS Forrest Sherman
Zacks BAE Systems Clinches $1.7B APKWS Production Contract From US Navy
Zacks BAE Systems Secures a Contract for Armored Multi-Purpose Vehicles
Zacks BAE Systems Rolls Out Velhawk to Expand Cybersecurity Capabilities
Zacks BAE Systems Secures a Contract for Amphibious Combat Vehicles
Zacks BAE Systems Secures $390M Deal to Produce Bradley A4 Fighting Vehicles
Zacks BAE Systems to Supply 44 Additional CV90MkIIIC Vehicles to Denmark
Zacks BAE Systems Secures $396M Deal to Produce Bradley A4 Fighting Vehicles
