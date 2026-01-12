Deutsche Bank AG

BAE Systems Hold

13:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BAE Systems von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 2220 auf 2140 Pence gesenkt. Wegen der Entwicklung im Schiffsgeschäft dürfte der Rüstungskonzern die Markterwartungen 2025 nicht übertroffen haben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Aufwärtspotenzial der Aktie vorerst begrenzt./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

