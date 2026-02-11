BAE Systems-Aktie steigt nach starken Geschäftszahlen und positivem Ausblick
BAE Systems haben am Mittwoch einen Schub von Geschäftszahlen erhalten.
Die BAE Systems-Aktie stieg im frühen Handel an der Börse in London um 3,2 Prozent. Sie näherte sich nach der Abschwächung in den vergangenen Monaten damit wieder den Hochs von Anfang Januar im Bereich von 2.100 Pence an.
Die Analysten von Morgan Stanley sprachen von einem weiteren Jahr starker operativer und finanzieller Entwicklung des britischen Rüstungsunternehmens. Der Ausblick für 2026 deute zudem auf weiteres Wachstum hin und eröffne Potenzial nach oben. Die Experten von Berenberg hoben den starken freien Mittelzufluss hervor. Dieser habe die Konsensschätzungen um über 40 Prozent übertroffen.
