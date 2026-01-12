Daimler Truck Aktie
Marktkap. 29,51 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 42 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Frage, ob es im Sektor der Kapitalgüter die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose. Bei Daimler Truck geht er davon aus, dass der Abwärtszyklus in den USA zu Ende geht./tih/jkr
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
40,08 €
|Abst. Kursziel*:
19,76%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
40,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,20%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|14:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14:26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG