DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche
Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daimler Truck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
40,27 EUR +0,20 EUR +0,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,51 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTGHF

RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

14:26 Uhr
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
40,27 EUR 0,20 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 42 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Frage, ob es im Sektor der Kapitalgüter die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose. Bei Daimler Truck geht er davon aus, dass der Abwärtszyklus in den USA zu Ende geht./tih/jkr

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
40,08 €		 Abst. Kursziel*:
19,76%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
40,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,20%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

14:26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
05.01.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Daimler Truck-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform Daimler Truck-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag mit KursVerlusten
dpa-afx Morgan Stanley ordnet Lkw-Sektor neu: TRATON-Aktie unter Druck - Daimler Truck und Volvo im Blick
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck fällt am Dienstagvormittag
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag freundlich
finanzen.net DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr verdient
EQS Group EQS-AFR: Daimler Truck Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: Daimler Truck Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Joe Kaeser, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, buy
EQS Group EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Daimler Truck Holding AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
RSS Feed
Daimler Truck zu myNews hinzufügen