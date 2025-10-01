UBS AG

Daimler Truck Neutral

11:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Entscheidend für die Kursreaktion werde aber wohl die Telefonkonferenz zu den Resulaten sein./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

