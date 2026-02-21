DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -1,8%Nas22.857 +1,0%Bitcoin54.705 -0,1%Euro1,1782 -0,1%Öl71,15 -0,5%Gold5.159 -1,3%
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Daimler Truck - 'Underperform'

24.02.26 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
42,46 EUR 0,40 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Harry Martin widmete sich in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse der Nutzfahrzeugbranche den Aussichten in Nordamerika. Er hob seine Schätzungen für das Marktwachstum und entsprechend auch seine Kursziele an. Die Aktien seien aber bereits mindestens adäquat gestiegen, so Martin. Daher ändere sich an den Einschätzungen grundsätzlich nichts. Paccar müsse man als Anleger haben, bei Daimler Truck seien sowohl die Erwartungen als auch die Bewertung zu hoch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 23:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:00 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
14:01Daimler Truck UnderperformBernstein Research
19.02.2026Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
04.02.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
