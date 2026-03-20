Daimler Truck Aktie
Marktkap. 30,55 Mrd. EURKGV 14,57
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
39,13 €
|Abst. Kursziel*:
27,78%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
41,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,80%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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