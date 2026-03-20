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RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

15:41 Uhr
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
39,13 €		 Abst. Kursziel*:
27,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
41,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,80%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

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20.03.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
16.03.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
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