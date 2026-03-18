DAX 22.380 -2,0%ESt50 5.501 -2,0%MSCI World 4.266 -1,0%Top 10 Crypto 9,1705 -2,3%Nas 21.782 -1,4%Bitcoin 60.403 +0,0%Euro 1,1561 -0,1%Öl 110,1 +2,4%Gold 4.577 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vincorion VNC001 Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP, Bayer im Fokus
Top News
SU7-Launch erfolgt: Xiaomi-Aktie rutscht nach Gewinnmitnahmen deutlich ab SU7-Launch erfolgt: Xiaomi-Aktie rutscht nach Gewinnmitnahmen deutlich ab
Vertiv-Aktie schlägt NVIDIA deutlich: Heimlicher Gewinner des KI-Booms steigt in den S&P 500 auf Vertiv-Aktie schlägt NVIDIA deutlich: Heimlicher Gewinner des KI-Booms steigt in den S&P 500 auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daimler Truck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
39,68 EUR -1,11 EUR -2,72 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 31,04 Mrd. EUR

KGV 14,57
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTGHF

Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

17:16 Uhr
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
39,68 EUR -1,11 EUR -2,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck in einer Bewertung der aktuellen Branchen-Berichtssaison auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Wie Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, zieht er Lastwagenbauer aus den USA jenen aus der Europäischen Union vor. Er nannte dafür unter anderem die Produktion der rüstungsbezogenen US-Industrie als Grund, während Europäer stärker von einem energiebedingten Inflationsschock betroffen seien. Sein favorisierter europäischer Wert ist Daimler Truck wegen der stärkeren Position am US-Markt./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,85 €		 Abst. Kursziel*:
25,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,01%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

17:16 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
16.03.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
16.03.26 Daimler Truck Kaufen DZ BANK
16.03.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Daimler Truck-Analyse im Blick Daimler Truck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy Daimler Truck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagvormittag in Grün
finanzen.net Deutsche Bank AG verleiht Daimler Truck-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain
Dow Jones Daimler Truck-Aktie dennoch leichter: Großauftrag über 75 eActros aus den Niederlanden
Dow Jones Daimler Truck-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm startet heute
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karl Deppen, Purchase of shares under a phantom share plan of Daimler Truck Holding AG
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, Purchase of shares under a phantom share plan of Daimler Truck Holding AG
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Jürgen Hartwig, Purchase of shares under a phantom share plan of Daimler Truck Holding AG
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: John O'Leary, Purchase of shares under a phantom share plan of Daimler Truck Holding AG
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Dr. Andreas Gorbach, Purchase of shares under a phantom share plan of Daimler Truck Holding AG
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Achim Puchert, Purchase of shares under a phantom share plan of Daimler Truck Holding AG
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
Zacks Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Daimler Truck Holding AG - Sponsored ADR (DTRUY) This Year?
RSS Feed
Daimler Truck zu myNews hinzufügen