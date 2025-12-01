DAX 23.692 +0,4%ESt50 5.697 +0,5%MSCI World 4.378 +0,0%Top 10 Crypto 11,75 +1,2%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.025 +0,9%Euro 1,1615 +0,0%Öl 62,98 -0,6%Gold 4.203 -0,7%
Daimler Truck Aktie

35,61 EUR -0,43 EUR -1,19 %
STU
Marktkap. 26,96 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

14:06 Uhr
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
35,61 EUR -0,43 EUR -1,19%
News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden wertete am Dienstag den "RBC Truck Tracker" mit wichtigen Daten von den Lkw-Märkten in Nordamerika und Europa aus. Für Daimler Truck senkte er seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) 2026 um 13 Prozent, da das Unternehmen stark vom angeschlagenen nordamerikanischen Markt abhängig sei. Er hält die Aktien aber für günstig bewertet./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
35,60 €		 Abst. Kursziel*:
17,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
35,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,94%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

26.11.25 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
14.11.25 Daimler Truck Halten DZ BANK
10.11.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10.11.25 Daimler Truck Buy Warburg Research
Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Aktie im Blick Outperform von RBC Capital Markets für Daimler Truck-Aktie Outperform von RBC Capital Markets für Daimler Truck-Aktie
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht am Dienstagmittag Gewinne
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit KursVerlusten
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck wird am Nachmittag ausgebremst
finanzen.net Analysten sehen für Daimler Truck-Aktie Luft nach oben
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Joe Kaeser, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, buy
EQS Group EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Daimler Truck Holding AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
Benzinga General Dynamics And Daimler Truck Expand Collaboration On Military Logistics
