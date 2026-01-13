DAX 25.289 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.114 -0,3%Euro 1,1622 +0,1%Öl 64,57 +1,1%Gold 4.612 -0,1%
HelloFresh Aktie

5,72 EUR -0,11 EUR -1,82 %
STU
Marktkap. 836,26 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

Barclays Capital

11:51 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 7,00 auf 6,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight

Unternehmen:
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 6,60 €
6,60 €
Rating jetzt:
Kurs*: 5,70 €
Abst. Kursziel*: 15,75%
15,75%
Rating vorher:
Kurs aktuell: 5,72 €
Abst. Kursziel aktuell: 15,42%
15,42%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
Ø Kursziel: 10,16 €
10,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

