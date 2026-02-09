DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.576 +0,1%Top 10 Crypto 8,7765 -1,1%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.885 -1,7%Euro 1,1902 -0,1%Öl 69,07 -0,1%Gold 5.028 -0,6%
EssilorLuxottica Aktie

255,00 EUR +0,60 EUR +0,24 %
STU
254,80 EUR -0,30 EUR -0,12 %
PAR
Marktkap. 117,68 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Im Januar habe sich der Brillenmarkt in den USA etwas abgeschwächt, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend. Das Wachstum der Filialkette Sunglas Hut habe sich hingegen beschleunigt, so der Analyst unter Berufung auf verschiedene Marktdaten./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
253,10 €		 Abst. Kursziel*:
38,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
255,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,25%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
327,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

