EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 117,68 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Im Januar habe sich der Brillenmarkt in den USA etwas abgeschwächt, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend. Das Wachstum der Filialkette Sunglas Hut habe sich hingegen beschleunigt, so der Analyst unter Berufung auf verschiedene Marktdaten./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
253,10 €
|Abst. Kursziel*:
38,29%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
255,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,25%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
327,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
