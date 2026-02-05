AUMOVIO Aktie
AUMOVIO Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aumovio nach einer Telefonkonferenz im Vorfeld der Bilanz Mitte März mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aussagen des Autozulieferers deckten sich mit früheren Statements, schrieb Erwann Dagorne am Montagabend. Zusätzliche Selbsthilfemaßnahmen und Kostensenkungen stimmten zuversichtlich./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,08 €
|Abst. Kursziel*:
42,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
41,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,33%
|
Analyst Name:
Erwann Dagorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
