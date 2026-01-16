AUMOVIO Aktie
Marktkap. 4,37 Mrd. EUR
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Eine mögliche Knappheit an DRAM-Speicherchips könnten die operativen Ergebnisse von Autozulieferern um etwa 5 Prozent belasten, schrieb David Lesne am Montagabend. Auch mehr sei allerdings möglich. Aumovio sei am stärksten betroffen, auch im Bereich Powertrain./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,80 €
|Abst. Kursziel*:
16,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,77%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUMOVIO
|13:31
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|03.10.25
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.25
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research