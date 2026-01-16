DAX 24.613 -1,4%ESt50 5.858 -1,1%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,10 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.698 -2,3%Euro 1,1733 +0,7%Öl 64,36 +0,3%Gold 4.728 +1,2%
AUMOVIO Aktie

42,82 EUR +0,68 EUR +1,61 %
STU
Marktkap. 4,37 Mrd. EUR

NEU
WKN AUM0V1

NEU
ISIN DE000AUM0V10

NEU
Symbol AMVIF

UBS AG

AUMOVIO Buy

13:31 Uhr
AUMOVIO Buy
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
42,82 EUR 0,68 EUR 1,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Eine mögliche Knappheit an DRAM-Speicherchips könnten die operativen Ergebnisse von Autozulieferern um etwa 5 Prozent belasten, schrieb David Lesne am Montagabend. Auch mehr sei allerdings möglich. Aumovio sei am stärksten betroffen, auch im Bereich Powertrain./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,80 €		 Abst. Kursziel*:
16,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,77%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

13:31 AUMOVIO Buy UBS AG
13.01.26 AUMOVIO Buy UBS AG
12.01.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu AUMOVIO

finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verliert zum Handelsende
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag zurück
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX steigt zum Start
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags fester
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer
EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
