HelloFresh Aktie

7,37 EUR -0,02 EUR -0,24 %
STU
Marktkap. 1,11 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

UBS AG

HelloFresh Buy

12:51 Uhr
HelloFresh Buy
HelloFresh
7,37 EUR -0,02 EUR -0,24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Quartalszahlen des Kochboxenversenders mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Der berichtete Konzernumsatz liege unter dem Marktkonsens, das operative Ergebnis (aEbitda) indes darüber, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

HelloFresh
UBS AG
10,80 €
Rating jetzt:
Buy
7,10 €
52,03%
Rating vorher:
Buy
7,37 €
46,58%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
-		 Ø Kursziel:
11,47 €

Analysen zu HelloFresh

12:51 HelloFresh Buy UBS AG
10:51 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:41 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
09.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
mehr Analysen

