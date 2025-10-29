HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,11 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Quartalszahlen des Kochboxenversenders mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Der berichtete Konzernumsatz liege unter dem Marktkonsens, das operative Ergebnis (aEbitda) indes darüber, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,10 €
|Abst. Kursziel*:
52,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,58%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|12:51
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|10:51
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|09.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|12:51
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|10:51
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|09.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|12:51
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|09:41
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|09.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|24.09.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|04.09.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG