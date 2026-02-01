So hätte sich eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

Investment im Check

Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Stellar gebracht.

Stellar war am 09.02.2023 0,085472 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in XLM investiert hat, hat nun 11.699,75 Stellar im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.868,22 USD, da Stellar am 09.02.2026 0,1597 USD wert war. Damit wäre das Investment 86,82 Prozent mehr wert.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1470 USD. Bei 0,5023 USD erreichte die Kryptowährung am 17.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net