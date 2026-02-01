DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -5,8%Nas23.175 -0,3%Bitcoin57.856 -1,8%Euro1,1894 -0,2%Öl68,90 -0,4%Gold5.010 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren bedeutet So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren bedeutet
So hätte sich eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt So hätte sich eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investment im Check

So hätte sich eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

10.02.26 19:43 Uhr
So hätte sich eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt | finanzen.net

Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Stellar gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0,1566 USD -0,0031 USD -1,96%
Charts|News

Stellar war am 09.02.2023 0,085472 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in XLM investiert hat, hat nun 11.699,75 Stellar im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.868,22 USD, da Stellar am 09.02.2026 0,1597 USD wert war. Damit wäre das Investment 86,82 Prozent mehr wert.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1470 USD. Bei 0,5023 USD erreichte die Kryptowährung am 17.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com