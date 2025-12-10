DAX 24.186 -0,5%ESt50 5.721 -0,6%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 12,00 +2,8%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.450 +1,7%Euro 1,1728 -0,1%Öl 61,40 +0,3%Gold 4.344 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BASF BASF11 RENK RENK73 SAP 716460 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Übernahme durch UniCredit ergibt laut Commerzbank-Chefin aktuell keinen Sinn -- BVB im Fokus
Top News
Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HelloFresh Aktie

Kaufen
Verkaufen
HelloFresh Aktien-Sparplan
5,63 EUR +0,02 EUR +0,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 805,3 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A16140

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161408

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLFFF

Barclays Capital

HelloFresh Equal Weight

08:01 Uhr
HelloFresh Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
5,63 EUR 0,02 EUR 0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 8 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross wertete am Sonntag die Barclaycard-Kreditkartendaten seit Oktober aus. Der Rückgang der Ausgaben für Kochboxen in den USA habe abgenommen. Der Trend bei den Fertigmenüs bleibe mau, was ihn mehr beunruhige. Mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 passte sich Ross dem Konsens leicht nach unten an. Die Bewertung der Aktien sei günstig, es blieben aber Ergebnisunsicherheiten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
5,64 €		 Abst. Kursziel*:
24,03%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
5,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,42%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:01 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
09.12.25 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 HelloFresh Halten DZ BANK
06.11.25 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Hellofresh auf 7 Euro - 'Equal Weight'
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX auf grünem Terrain
finanzen.net XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Start
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HelloFresh von vor einem Jahr angefallen
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
PR Newswire INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of HelloFresh SE - HELFY; HLFFF
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HelloFresh zu myNews hinzufügen