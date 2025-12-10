HelloFresh Aktie
Marktkap. 805,3 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 8 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross wertete am Sonntag die Barclaycard-Kreditkartendaten seit Oktober aus. Der Rückgang der Ausgaben für Kochboxen in den USA habe abgenommen. Der Trend bei den Fertigmenüs bleibe mau, was ihn mehr beunruhige. Mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 passte sich Ross dem Konsens leicht nach unten an. Die Bewertung der Aktien sei günstig, es blieben aber Ergebnisunsicherheiten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
5,64 €
|Abst. Kursziel*:
24,03%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
5,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,42%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
