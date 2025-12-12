DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -0,6%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.831 +0,1%Euro1,1740 ±0,0%Öl61,66 +0,2%Gold4.286 +0,2%
DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- Rüstungswerte im Fokus
Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse
Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember

12.12.25 06:19 Uhr
Aktien
Airtel Africa
3,52 EUR -0,02 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Asseco Poland S.A.Shs
51,60 EUR -1,50 EUR -2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AUMOVIO
41,58 EUR -0,74 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carvana Co Registered Shs -A-
399,40 EUR -2,45 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comfort Systems USA IncShs
864,00 EUR -10,50 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CRH plc
108,00 EUR 1,75 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DiaSorin S.p.A.Az.
62,90 EUR -0,16 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Formycon AG
23,70 EUR 0,05 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
26,34 EUR 0,22 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HelloFresh
5,62 EUR 0,10 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hemnet AB Registered Shs
16,21 EUR -0,40 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Huber + Suhner AG
154,80 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
17,46 EUR 0,11 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LKQ Corp.
26,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
5,59 EUR 0,01 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mohawk Industries Inc.
95,00 EUR 1,00 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ocado Group PLC
2,41 EUR -0,08 EUR -3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
70,10 EUR -0,15 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SEB S.A.
49,98 EUR 0,08 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Solstice Advanced Materials Inc Registered Shs When-issued
41,92 EUR 0,09 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRATEC SE
21,80 EUR -0,10 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tate & Lyle PLC Registered Shs
4,17 EUR 0,02 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
7,78 EUR -0,08 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
71,75 EUR 0,20 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
tonies
9,08 EUR 0,08 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
18,88 EUR 0,10 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisure PLC Registered Shs
13,37 EUR -0,18 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:

===

+ MDAX

AUFNAHME

- Aumovio

- TKMS

HERAUSNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

+ SDAX

AUFNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

- Ottobock

- PSI Software

- Tonies

- Verbio

HERAUSNAHME

- Amadeus Fire

- Formycon

- LPKF

- Procredit

- Stratec

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX

AUFNAHME

- Ottobock

HERAUSNAHME

- PNE

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Airtel Africa

- Asseco Poland

- De Longhi

- Huber + Suhner

- Quilter

- Verisure

HERAUSNAHME

- Diasorin

- Hemnet

- Lanxess

- Ocado

- SEB

- Tate & Lyle

+ S&P-500

AUFNAHME

- Carvana

- Comfort Systems USA

- CRH

HERAUSNAHME

- LKQ

- Mohawk Industries

- Solstice Advanced Materials

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)

