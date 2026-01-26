DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,40 -0,8%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.472 +0,1%Euro1,1873 ±-0,0%Öl65,27 -0,6%Gold5.095 +1,7%
Studienergebnisse

Roche-Aktie: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze

27.01.26 07:55 Uhr
Abnehm-Paukenschlag: Roche meldet starke Studiendaten

Roche kommt mit seinem Abnehm-Medikamentenkandidaten "CT-388" voran. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament positive Ergebnisse in einer Phase-2-Studie erzielt.

Der Weg für den Beginn von Phase-3-Studien in diesem Jahr ist damit geebnet.

Eine einmal wöchentliche Injektion des Mittels CT-388 führte bei Menschen mit Adipositas nach 48 Wochen zu einem placebobereinigten Gewichtsverlust von 22,5 Prozent, so Roche. Dieser Gewichtsverlust sei bei der höchsten getesteten Dosis von 24 Milligramm erreicht worden, ohne dass dabei ein Plateau bei der Gewichtsabnahme eingetreten sei, so das Unternehmen.

Laut Roche überwanden 54 Prozent der Studienteilnehmer, die die 24-Milligramm-Dosis erhielten, ihre Adipositas.

Das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil der Injektion habe im Allgemeinen dem ihrer Wirkstoffklasse entsprochen; es seien keine neuen oder unerwarteten Sicherheitssignale festgestellt worden, teilte das Unternehmen mit.

"Der starke Gewichtsverlust in Kombination mit einem gut verträglichen Sicherheitsprofil stärkt unsere Zuversicht in das klinische Entwicklungsprogramm auf dem Weg zu den Phase-3-Studien", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung bei Roche.

Das Unternehmen gab an, dass ein Studienprogramm der Spätphase für CT-388 bei Adipositas voraussichtlich noch in diesem Quartal beginnen werde.

DOW JONES

