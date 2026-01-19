JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser verglich seine Schätzungen für das vierte Quartal 2025 der Schweizer am Montagabend mit dem aktuellen Konsens. Beim Umsatz sieht er sich leicht darunter, beim Ergebnis je Aktie (Core EPS) aufgrund einer besseren Kostenkontrolle allerdings um drei Prozent darüber. Der Ausblick auf 2026 könnte währungsbedingt zu leicht sinkenden Markterwartungen führen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / GMT

