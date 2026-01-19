DAX 24.959 -1,3%ESt50 5.926 -1,7%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 12,23 -2,1%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.843 -2,1%Euro 1,1679 +0,3%Öl 63,85 -0,5%Gold 4.717 +1,0%
Roche Aktie

370,10 EUR -3,50 EUR -0,94 %
L&S
346,36 CHF -1,24 CHF -0,36 %
BRX
Marktkap. 299,13 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

08:01 Uhr
Roche Neutral
Roche AG (Genussschein)
370,10 EUR -3,50 EUR -0,94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser verglich seine Schätzungen für das vierte Quartal 2025 der Schweizer am Montagabend mit dem aktuellen Konsens. Beim Umsatz sieht er sich leicht darunter, beim Ergebnis je Aktie (Core EPS) aufgrund einer besseren Kostenkontrolle allerdings um drei Prozent darüber. Der Ausblick auf 2026 könnte währungsbedingt zu leicht sinkenden Markterwartungen führen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
346,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,92%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
346,36 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,05%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
345,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

