Roche Aktie
Marktkap. 299,13 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser verglich seine Schätzungen für das vierte Quartal 2025 der Schweizer am Montagabend mit dem aktuellen Konsens. Beim Umsatz sieht er sich leicht darunter, beim Ergebnis je Aktie (Core EPS) aufgrund einer besseren Kostenkontrolle allerdings um drei Prozent darüber. Der Ausblick auf 2026 könnte währungsbedingt zu leicht sinkenden Markterwartungen führen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Neutral
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
346,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,92%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
346,36 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,05%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
345,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|08:01
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)