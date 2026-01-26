DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,44 -0,4%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.414 +0,1%Euro1,1878 ±-0,0%Öl65,38 -0,5%Gold5.086 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dürfte sich vorsichtig stabilisieren -- Asiens Börsen höher -- Chinesische Anta Sports wird größter Aktionär von PUMA
Top News
So funktionieren Aktienanleihen So funktionieren Aktienanleihen
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte erneut erobert werden US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte erneut erobert werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Teilübernahme

PUMA-Aktie: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - milliardenschwerer Anteil

27.01.26 07:15 Uhr
PUMA-Aktie: 35 Euro je Aktie - Anta kauft sich mit Mega-Aufschlag bei Sportartikelhersteller ein | finanzen.net

PUMA bekommt einen neuen Großaktionär. Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports übernimmt einen Anteil von 29,06 Prozent an PUMA von der Familie Pinault für 1,51 Milliarden Euro.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amer Sports Incorporation Registered Shs
31,60 EUR -0,40 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
21,52 EUR 2,92 EUR 15,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anta, Eigentümer von Marken wie Fila und Jack Wolfskin, übernimmt 43,01 Millionen PUMA-Aktien zum Preis von 35 Euro das Stück. Die Aktie war am Montag mit 21,63 Euro aus dem Handel gegangen.

Wer­bung

Monatelang war spekuliert worden, dass mehrere Unternehmen um eine Beteiligung an PUMA wetteiferten. PUMA befindet sich im Umbau, seit der ehemalige Adidas-Manager Arthur Hoeld im Jahr 2025 die Führung übernommen hat.

Die Aktien von PUMA standen im vergangenen Jahr aufgrund vielfältiger Herausforderungen stark unter Druck, darunter die Auswirkungen der US-Zölle. Das Unternehmen versucht, seine Produktpalette zu modernisieren, um die Nachfrage zu stützen, überschüssige Lagerbestände abzubauen und die Kosten in den Griff zu bekommen.

Im Oktober kündigte PUMA an, weitere 900 Arbeitsplätze zu streichen und damit sein Kostensenkungsprogramm auszuweiten. Ziel ist es, ab 2027 wieder zu wachsen, während eine Strategie zur Neuausrichtung der Marke umgesetzt wird.

Wer­bung

Anta kann mit dem Deal seine Präsenz außerhalb Chinas ausbauen. Der Konzern hat zuletzt in wichtigen Märkten Südostasien, Nordamerika und Europa expandiert. Mit dem Erwerb der PUMA-Anteile "wird erwartet, dass die Gruppe ihre Präsenz und Markenbekanntheit auf dem globalen Sportartikelmarkt weiter stärkt", hieß es am Dienstag.

Obwohl der Schritt wahrscheinlich kaum Auswirkungen auf die Gewinne in den Jahren 2025 und 2026 haben werde, dürfte er die globale Marktpositionierung von Anta weiter stärken, meinen die Analysten von DBS Group Research. Anta könne in Europa starke Marktanteile gewinnen und gleichzeitig "die Möglichkeit schaffen, PUMAs Präsenz in China und Asien auszubauen", schrieben sie.

Die Analysten von Jefferies sind jedoch der Ansicht, dass der Deal Verwässerungsrisiken birgt, die die langfristigen Vorteile für Anta deutlich überwiegen. "Wir hatten bereits das Gefühl, dass die Marke Anta vor Herausforderungen steht, die auf strategische Fehltritte zurückzuführen sind", und diese Übernahme könnte die Managementressourcen weiter binden, schrieben sie. Da PUMA in China bereits sehr bekannt sei, könnte Anta zudem Schwierigkeiten haben, "ein Gefühl von Markenfrische" einzubringen, fügten sie hinzu.

Wer­bung

Die Transaktion soll Ende des Jahres abgeschlossen werden. Anta Sports ist auch der größte Aktionär bei Amer Sports, zu der Marken wie Wilson, Peak Performance und Atomic gehören.

Von P.R. Venkat und Kimberley Kao

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amer Sports

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amer Sports

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com, Robert Ascroft/ PUMA

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
23.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026PUMA SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2026PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
06.01.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
12.12.2025PUMA SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026PUMA SE NeutralUBS AG
08.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen