AKTIE IM FOKUS: Puma erholen sich weiter nach Anta-Einstieg

27.01.26 08:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
26,16 EUR 4,64 EUR 21,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Einstieg von Anta bei Puma (PUMA SE) treibt die Aktien des Sportartikelherstellers am Dienstag weiter in die Höhe. Nach ihrem fast 17-prozentigen Kursgewinn am Vortag ging es im vorbörslichen Handel auf Tradegate nochmals um mehr als 17 Prozent hinauf auf 25,39 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Zu Wochenbeginn hatten sie die Verluste vom Freitag schon größtenteils wettgemacht.

Ernüchterung hatte es am Freitag durch einen Bericht gegeben, wonach die Gespräche der französischen Milliardärsfamilie Pinault mit dem chinesischen Konzern Anta Sports beendet seien. Eine Bestätigung darüber blieb allerdings aus.

Nachdem sich am Montag die Übernahmefantasie gehalten hatte, kam an diesem Dienstag die Gewissheit: Puma bekommt mit dem chinesischen Konkurrenten Anta einen neuen Großaktionär. Der Konzern, zu dem Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon oder Wilson gehören, übernimmt den 29-prozentigen Anteil von Pinault für insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro. Je Aktie sind dies 35 Euro. Der Preis liegt damit fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.

Anta zahle für den Anteil eine eindrucksvolle Prämie, kommentierte Analyst James Grzinic von Jefferies. Zunächst strebten die Chinesen keine Komplettübernahme an. Auf die geplante geschäftliche Kehrtwende der Herzogenauracher sieht der Experte durch den Eigentumswechsel der Anteile keinen Einfluss.

Der vorbörsliche Kurs würde im Xetra-Handel das höchste Niveau seit Mai 2025 bedeuten. Anfang Januar waren die Puma-Papiere nach einem Bericht über das Interesse von Anta Sports mit 24,91 Euro schon einmal auf dieses Niveau gestiegen./ajx/ag/jha/

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
23.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026PUMA SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2026PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
06.01.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
12.12.2025PUMA SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026PUMA SE NeutralUBS AG
08.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

