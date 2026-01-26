DAX 24.933 +0,1%ESt50 5.958 +0,2%MSCI World 4.533 +0,0%Top 10 Crypto 11,40 -0,8%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.472 +0,1%Euro 1,1873 +0,0%Öl 65,18 -0,8%Gold 5.091 +1,6%
PUMA Aktie

26,27 EUR +4,73 EUR +21,96 %
STU
Marktkap. 2,69 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

Jefferies & Company Inc.

PUMA SE Hold

08:51 Uhr
PUMA SE Hold
PUMA SE
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Anta zahle für den Artemis-Anteil eine eindrucksvolle Prämie, schrieb James Grzinic am Dienstag. Zunächst strebten die Chinesen keine Komplettübernahme an. Grzinic wies allerdings auf einen Passus im Vertrag hin, der Artemis zusätzliche Gelder von Anta im Falle einer Puma-Komplettübernahme innerhalb der kommenden fünfzehn Monate sichere. Auf den Turnaround-Plan der Herzogenauracher sieht der Experte durch den Eigentumswechsel der Anteile keinen Einfluss./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA Hold

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,62 €		 Abst. Kursziel*:
-7,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,87%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

23.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.26 PUMA Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

