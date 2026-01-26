DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 -0,8%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.472 +0,1%Euro1,1873 ±-0,0%Öl65,27 -0,6%Gold5.095 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 PUMA 696960 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
25.000 Punkte im Blick: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- Chinesische Anta Sports wird größter Aktionär von PUMA -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Continental, BASF im Fokus
Top News
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
Tesla bricht ein - BYD-Aktie profitiert nur zeitweise: EU-Automarkt legt weiter zu - Mehr E-Autos, weniger Verbrenner Tesla bricht ein - BYD-Aktie profitiert nur zeitweise: EU-Automarkt legt weiter zu - Mehr E-Autos, weniger Verbrenner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

KORREKTUR: Fila-Mutter Anta steigt bei Puma ein - Chinesen übernehmen 29 Prozent

27.01.26 08:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
148,65 EUR 1,80 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
26,28 EUR 4,76 EUR 22,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Im 1. Absatz, 2. Satz wird die Größenordnung des Kaufpreises berichtigt: Es sind 1,5 Milliarden rpt Milliarden Euro.)

Wer­bung

HERZOGENAURACH/HONGKONG (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma (PUMA SE) bekommt mit dem chinesischen Konkurrenten Anta einen neuen Großaktionär. Der Konzern, zu dem Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon oder Wilson gehören, übernimmt den 29-prozentigen Anteil von der französischen Milliardärsfamilie Pinault für insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro. Je Aktie sind dies 35 Euro, wie Anta Sports am Dienstag in Hongkong mitteilte. Der Preis liegt damit fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.

Der Einstieg bei Puma könnte der erste Schritt für eine Übernahme des Adidas-Konkurrenten (adidas) sein. Anta betonte in der Mitteilung allerdings, dass es derzeit keine Übernahmepläne gibt. Über den Einstieg von Anta bei Puma wird seit vergangenem Herbst spekuliert. Der Kurs der im MDAX notierten Aktie hatte sich daher in den vergangenen Wochen kräftig von ihrem im November erreichten Mehrjahrestief von 15,30 Euro erholt. Am Montag hatten die Puma-Papiere den Xetra-Haupthandel mit 21,63 Euro beendet.

Gemessen an diesem Kurs ist Puma an der Börse 3,2 Milliarden Euro wert. An der Börse in Hongkong kam Antas Ankündigung gut an. Der zuletzt unter Druck stehende Kurs der Anta-Aktie legte etwas mehr als ein Prozent auf 77,40 Hongkong-Dollar zu. Der Börsenwert des chinesischen Unternehmens liegt damit bei rund 216 Milliarden Hongkong-Dollar oder umgerechnet rund 23 Milliarden Euro./zb/ag/mis/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
23.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026PUMA SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2026PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
06.01.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
12.12.2025PUMA SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026PUMA SE NeutralUBS AG
08.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen