Deutsche Bank AG

PUMA SE Hold

11:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das Schlussquartal 2025 sei voraussichtlich irrelevant, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn vor 2027 sei nicht mit einer Rückkehr zur Profitabilität zu rechnen. Der Hersteller von Sportbekleidung befinde sich in einer frühen Phase einer Erholung seiner Marke./bek/gl

