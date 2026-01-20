DAX 24.649 -0,2%ESt50 5.898 +0,1%MSCI World 4.469 +0,7%Top 10 Crypto 12,02 +2,6%Nas 23.247 +1,3%Bitcoin 77.128 +2,4%Euro 1,1707 -0,2%Öl 64,94 +1,5%Gold 4.848 +1,8%
21,65 EUR +0,29 EUR +1,36 %
STU
Marktkap. 3,13 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

Deutsche Bank AG

PUMA SE Hold

11:16 Uhr
PUMA SE Hold
PUMA SE
21,65 EUR 0,29 EUR 1,36%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das Schlussquartal 2025 sei voraussichtlich irrelevant, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn vor 2027 sei nicht mit einer Rückkehr zur Profitabilität zu rechnen. Der Hersteller von Sportbekleidung befinde sich in einer frühen Phase einer Erholung seiner Marke./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA Hold

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,96 €		 Abst. Kursziel*:
-23,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-26,10%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

11:16 PUMA Hold Deutsche Bank AG
11:16 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.26 PUMA Neutral UBS AG
14.01.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

Dow Jones Zusammenarbeit PUMA-Aktie verliert: Neue Allianz mit McLaren Racing ab der Saison 2026 PUMA-Aktie verliert: Neue Allianz mit McLaren Racing ab der Saison 2026
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX steigt zum Start
StockXperts Puma: Der nächste Rückschlag, die nächste Chance?
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Puma auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Anta takes Aim At Global Big Leagues With Puma Bid
RTE.ie Anta Sports offers to buy Pinault family's 29% Puma stake
Business Times China’s Anta Sports has offered to buy Pinault family’s 29% Puma stake: sources
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Nadia Kokni as Vice President Global Brand Marketing
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA SE secures additional financing with a bridge loan of €500m and additional confirmed credit lines of €108m
