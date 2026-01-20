PUMA Aktie
Marktkap. 3,13 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das Schlussquartal 2025 sei voraussichtlich irrelevant, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn vor 2027 sei nicht mit einer Rückkehr zur Profitabilität zu rechnen. Der Hersteller von Sportbekleidung befinde sich in einer frühen Phase einer Erholung seiner Marke./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: PUMA Hold
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,96 €
|Abst. Kursziel*:
-23,66%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
21,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,10%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
