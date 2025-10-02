PUMA Aktie
Marktkap. 3,18 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Das erste Strategie-Update des neuen Konzernchefs Arthur Hoeld stehe im Fokus, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober. Die Zahlen seien von vergleichsweise geringerer Bedeutung, da die Herzogenauracher die Markterwartungen an das zweite Halbjahr bereits mit den Eckdaten zum zweiten Quartal massiv gedrückt hätten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 21:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Underweight
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
21,81 €
|Abst. Kursziel*:
-26,64%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
21,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,62%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
