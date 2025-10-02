DAX 24.423 +1,3%ESt50 5.646 +1,2%MSCI World 4.332 +0,1%Top 10 Crypto 16,78 +1,9%Nas 22.844 +0,4%Bitcoin 102.394 -0,4%Euro 1,1726 +0,1%Öl 64,63 +0,5%Gold 3.860 +0,1%
PUMA Aktie

21,51 EUR -0,40 EUR -1,83 %
STU
Marktkap. 3,18 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

JP Morgan Chase & Co.

PUMA SE Underweight

08:01 Uhr
PUMA SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
21,51 EUR -0,40 EUR -1,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Das erste Strategie-Update des neuen Konzernchefs Arthur Hoeld stehe im Fokus, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober. Die Zahlen seien von vergleichsweise geringerer Bedeutung, da die Herzogenauracher die Markterwartungen an das zweite Halbjahr bereits mit den Eckdaten zum zweiten Quartal massiv gedrückt hätten./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 21:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA Underweight

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,81 €		 Abst. Kursziel*:
-26,64%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
21,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,62%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

08:01 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
01.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 PUMA Neutral UBS AG
18.09.25 PUMA Halten DZ BANK
mehr Analysen

