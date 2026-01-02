DAX 24.539 +0,2%ESt50 5.850 +1,0%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,31 +1,8%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.117 +1,3%Euro 1,1685 -0,3%Öl 60,22 -1,0%Gold 4.420 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Schlumberger 853390 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet fester -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang - Bitcoin, Airbus, Samsung im Fokus
Top News
DAX klettert weiter Richtung Rekordhoch - Positive Stimmung zum Jahresstart 2026 hält an DAX klettert weiter Richtung Rekordhoch - Positive Stimmung zum Jahresstart 2026 hält an
Nordex-Aktie steigt: Großauftrag in Kanada gesichert Nordex-Aktie steigt: Großauftrag in Kanada gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
93,42 EUR +0,58 EUR +0,62 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,29 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

08:36 Uhr
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
93,42 EUR 0,58 EUR 0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Für Callum Elliott sind die Aktien des Konsumgüterkonzerns für 2026 eine "Best Idea", also besonders aussichtsreich. Das schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht das Wachstum von Beiersdorf am Beginn einer positiven Trendwende. Die negativen China-Effekte dürften verdaut sein und Nivea Epicelline sollte zum Wachstum des Konsumentengeschäfts beitragen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
92,80 €		 Abst. Kursziel*:
39,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
93,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,09%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:36 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
30.12.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
18.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
17.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im DAX
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Freitagvormittag an Boden
finanzen.net Wie Experten die Beiersdorf-Aktie im Dezember einstuften
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight'
finanzen.net Overweight-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen